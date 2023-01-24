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НовостиОбщество24 января 2023 7:05

Жителей Ростова-на-Дону предупредили о ночных заморозках с 25 января

Стабильный минус продержится до выходных
Ангелина СКИБА
Похолодает уже со вторника на среду

Похолодает уже со вторника на среду

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 25 января в Ростове-на-Дону ожидаются ночные заморозки. Об этом предупреждают синоптики Гидромтецентра.

Так, похолодает уже со вторника на среду. После этого, до конца рабочей недели в темное время суток столбики термометров будут удерживаться в районе -5 градусов. В целом стабильный минус продержится до выходных.

Дневная же температура воздуха в этот период останется плюсовой, она будет колебаться от 0 до +2 градусов. Ветер до выходных прогнозируют преимущественно восточный, в субботу и воскресенье он резко станет юго-западным.

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Минусовая температура будет в основном ночью, а также днем по северу региона (подробности)