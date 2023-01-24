Депутат Госдумы от Ростовской области выступил за исключение романа «Архипелаг Гулаг» из школьной программы

Александр Шолохов выступил за исключение романа Александра Солженицына «Архипелаг Гулаг» из школьной программы. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Депутат Государственной Думы от Ростовской области Александр Шолохов выступил за исключение романа Александра Солженицына «Архипелаг Гулаг» из школьной программы, поддержав предложение своего коллеги по партии Дмитрия Вяткина. Об этом он рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону».

- Я дал такой комментарий по поводу заявления Вяткина, в котором он сказал, что требуется исключить «Архипелаг Гулаг» из школьной программы, - подчеркнул парламентарий. - То, что это моя инициатива, — это ваши коллеги уже передернули. Но я с коллегой абсолютно согласен. Это вопрос, который если не сейчас, то в ближайшем будущем будет требовать решения.

Напомним, ранее депутат рассказал о своем участии в рабочей группе по законодательной реализации госполитики в сфере укрепления традиционных и нравственных ценностей.

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