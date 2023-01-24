Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 января 2023 7:45

Депутат Госдумы от Ростовской области выступил за исключение романа «Архипелаг Гулаг» из школьной программы

Александр Шолохов поддержал предложение своего коллеги Дмитрия Вяткина
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Александр Шолохов выступил за исключение романа Александра Солженицына «Архипелаг Гулаг» из школьной программы.

Александр Шолохов выступил за исключение романа Александра Солженицына «Архипелаг Гулаг» из школьной программы.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Депутат Государственной Думы от Ростовской области Александр Шолохов выступил за исключение романа Александра Солженицына «Архипелаг Гулаг» из школьной программы, поддержав предложение своего коллеги по партии Дмитрия Вяткина. Об этом он рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону».

- Я дал такой комментарий по поводу заявления Вяткина, в котором он сказал, что требуется исключить «Архипелаг Гулаг» из школьной программы, - подчеркнул парламентарий. - То, что это моя инициатива, — это ваши коллеги уже передернули. Но я с коллегой абсолютно согласен. Это вопрос, который если не сейчас, то в ближайшем будущем будет требовать решения.

Напомним, ранее депутат рассказал о своем участии в рабочей группе по законодательной реализации госполитики в сфере укрепления традиционных и нравственных ценностей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат Госдумы от Ростовской области стал участником группы по сохранению нравственности

Александр Шолохов займется проверкой законопроектов на предмет соответствия традиционным ценностям (подробнее)