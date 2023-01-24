В Ростовской области пообещали восстановить студенток, отчисленных из медколледжа Новочеркасска

Студентки пожаловались, что их отчислили из-за ношения платков Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области студенток, отчисленных из-за хиджабов, пообещали восстановить в Новочеркасском медицинском колледже. Единственное условие для этого - соблюдение всех правил учебного заведения, в том числе единого требования к одежде учащихся.

Как ранее пояснил и.о. директора колледжа Игорь Шикуля, девушки обучались в учреждении медицинского направления, где в обязательном порядке подразумевалось использование специальных халатов и шапочек. Однако именно это правило было нарушено.

За несоблюдение внутреннего распорядка уже давно была утверждена дисциплинарная ответственность. В образовательном учреждении утверждают, что перед крайними мерами со студентками провели разъяснительную беседу.

После этого часть девушек начали выполнять необходимые правила, но несколько человек все же «заняли по вопросу принципиальную позицию».

- В январе 2023 года нарушители дисциплины были отчислены. Согласно положения о порядке восстановления, они еще имеют возможность вернуться, - прокомментировали в Новочеркасском медицинском колледже.

Напомним, ситуацию предали огласке после обращения студенток в Национальную Ассоциацию Юристов России.

- Мы учимся хорошо, с преподавателями и одногруппниками у нас хорошие отношения. Стали нам делать замечания после того, как начали носить платки. Потом был вынесен выговор, в котором говорится о том, что мы нарушаем правила внутреннего распорядка и носим религиозную одежду, одежду с религиозными атрибутами, - пожаловались девушки.

Воспитанницы колледжа добавили, что, на их взгляд, на вещах не было никаких религиозных элементов.

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