В Ростове-на-Дону ревнивая женщина насмерть забила подругу мужа

На скамью подсудимых попала 41-летняя жительница Ростова-на-Дону Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области будут судить женщину, которая в порыве ревности насмерть забила подругу своего мужа. Об этом 24 января рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

На скамью подсудимых попала 41-летняя жительница Ростова-на-Дону. По данным следствия, смертельная разборка произошла в сентябре 2022 года в доме на Ткацком. Подозреваемая приехала по адресу и нашла там своего благоверного в компании подруги, мужчина и женщина весело проводили время и выпивали. Это разозлило гостью.

Ростовчанка набросилась на незнакомку и сильно избила ее руками и ногами. В итоге пострадавшая с травмами попала в больницу и через время умерла на руках у медиков.

Уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). За это нарушение закона подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы.

Добавим, на такой же срок после жесткой расправы собирались приговорить жителя Белой Калитвы. Мужчина во время приступа ревности избил жертву руками, ногами и камнем.

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