Оправданный в убийстве первоклассницы на Кубани пенсионер вернулся на скамью подсудимых

Суд присяжных сначала оправдал мужчину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае уже третий год длится суд над 65-летним пенсионером. В 2020 году присяжные оправдали его по обвинению в убийстве восьмилетней девочки. Об этом сообщают в «КП — Кубань».

Издание уточняет, что ребенок первоклассница пропала еще в 2016 году, а в 2020 году в соседнем поселке на нескольких зданиях появились надписи, которые сообщали, где находятся останки девочки. Следователи проверили информацию, которая подтвердилась.

Полицейские и следователи пошли на хитрость. Они пустили слух, будто знают, что девочку загрызли собаки, а кто-то невиновный ее похоронил, чтобы избежать разбирательств. Так удалось установить причастность жителя соседнего поселка к убийству малолетней.

Экспертизы показали, что девочка была убита сильным ударом по голове. Сам мужчина рассказывал, что первоклашка забежала к нему во двор, а он от раздражения ударил ее молотком, погрузил тело в багажник машины, вывез в поле с подсолнечником, закопал на меже, а потом старательно искал вместе с родителями и волонтерами.

На суде пенсионер отказался от своих показаний, заявив, что дал их под пытками. Суд присяжных выпустил его на свободу. Но в 2021 году мужчину снова взяли под стражу после отмены оправдательного приговора в Третьем кассационном суде. Началось новое разбирательство с судом присяжных с новым составом, а подсудимый отказался от своего адвоката. Ему назначен государственный защитник, отметили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По подозрению в убийстве школьницы в Ростовской области задержан 12-летний подросток

Ранее тело девочки с ножевыми ранениями и травмой головы обнаружили на пустыре (подробнее)