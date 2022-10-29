По подозрению в убийстве школьницы в Ростовской области задержан 12-летний подросток

Тело девочки нашли за магазином, куда она пошла за хлебом. Фото: Александра КАКАСЬЕВА.

В убийстве 12-летней девочки из Ростовской области заподозрили подростка, который приходится ей родственником. Об этом сообщает собственный источник «КП-Ростов-на-Дону».

Источник утверждает, что школьница выходила из магазина, когда ее позвал мальчик. По предварительным данным, между детьми произошла ссора. Мальчик впал в ярость и начал наносить школьнице удары ножом, а после ударил тяжелым предметом по голове. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Известно также, что подозреваемый приходится убитой дальним родственником. Откуда у несовершеннолетнего был нож, неизвестно.

Напомним, 12-летняя девочка пропала 24 октября после того, как ушла за хлебом. На следующий день ее тело обнаружили на пустыре за магазином, куда она ходила за покупками. У погибшей были множественные ранения лица и черепно-мозговая травма.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Отметим, расследование дела продолжается.

"Комсомолка" выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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