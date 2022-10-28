Происшествие случилось в одном из хуторов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области правоохранители продолжают расследовать убийство 12-летней девочки под Ростовом. Напомним, школьница пропала 24 октября, а на следующий день ее тело с ножевыми ранениями и травмой головы нашли на пустыре возле заброшенного здания. «КП-Ростов-на-Дону» собрала все последние новости о громком происшествии.

КАК ПРОПАЛА ДЕВОЧКА

Школьница Дина (имя изменено — прим.ред.) воспитывалась в полной многодетной семье. Родители воспитывают еще двоих детей, старшую сестру и младшего брата девочки. Местные жители хорошо отзываются и о матери, и об отце ребенка. Супруги занимаются тяжелым трудом в шахте, при этом всегда уделяли время детям, всегда были на связи с педагогами.

Тетя Дины рассказала, что в тот день отец девочки и старшая сестра уехали из хутора за документами. Мать отравила школьницу за хлебом в магазин, до которого можно было добраться за пять минут. Прошел по мостику — и ты на месте.

Магазин, куда отправилась девочка. Фото: Александра КАКАСЬЕВА.

Через время женщине пришло оповещение о покупке хлеба, и она стала ждать ребенка. Когда девочка стала задерживаться, она отправилась ее искать. Позже продавщица того самого магазина подтвердила, что видела в тот день Дину.

— Девочка зашла, купила хлеб с помощью банковской карты и вышла. Больше я ее не видела. Ничего подозрительного не заметила, — рассказала сотрудница.

Когда вечером из поездки вернулись отец и сестра Дины, ее все еще не было дома. Искать ребенка начали всем хутором, но все безуспешно.

— Люди пытались найти девочку своими силами, но не получилось. Утром 25 октября написали заявление, — поясняет источник в правоохранительных органах.

ЧТОБЫ ИЗВЕСТНО ОБ УБИЙСТВЕ?

Через несколько часов правоохранители нашли Дину погибшей в соседнем хуторе. Тело ребенка было обнаружено на пустыре возле заброшенного здания. И хотя место относится к другому населенному пункту, расположено оно недалеко от того самого магазина.

Тело девочки нашли на пустыре за магазином. Фото: Александра КАКАСЬЕВА.

— Мне позвонили в 13 часов соседи и сообщили, что нашли тело Дины. Я рассказала брату, мы сразу побежали туда. Полицейские нас сначала не пускали. Мы стояли и плакали. Нам ничего не говорили. Все боялись сказать, что с нашим ребенком, — вспоминает тетя девочки.

По данным источника, с девочкой расправились с особой жестокостью. На ее теле насчитали более двадцати колото-резанных ранений, у нее была тяжелая черепно-мозговая травма. Тело находилось под шлакоблоком.

ПРЕСТУПНИК ВСЕ ЕЩЕ НЕ НАЙДЕН

После обнаружения тела было возбуждено дело по статье «Убийство». Следователи все еще ищут подозреваемого. По словам хуторян, в первые дни после трагедии правоохранители проводили подомовой обход и забирали материал для ДНК-анализа.

Поскольку подозреваемый еще не задержан, хуторяне стали переживать о безопасности. Родители не выпускают детей на улицу без присмотра, сопровождают их по дороге в школу. В хуторе ходят самые разные слухи.

— У нас всегда было спокойно, людей немного, все друг друга знают. Но вдруг это кто-то из местных? Не хочется никого подозревать, но не думать об этом не получается, — поделилась переживаниями одна из местных жительниц.

Сейчас детей из хутора в школу сопровождают родители. Фото: Александра КАКАСЬЕВА.

УДАР ДЛЯ СЕМЬИ

Смерть Дины стала ударом для семьи. Матери девочки приходится принимать большое количество успокоительных, от шока она с трудом говорит.

— Мы все надеемся, что найдет в себе силы жить дальше. Хотя бы ради других детей, — вздыхают соседи.

Похороны девочки пройдут 28 октября.

«Комосомлка» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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