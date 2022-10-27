Похоронят рядом с сестренкой в казачьем платье: родственники рассказали, как простятся с убитой под Ростовом 12-летней девочкой

Девочку убили недалеко от этого места Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В Ростовской области, в Усть-Донецком районе, с особой жестокостью убили 12-летнюю девочку. Как сообщает региональный следком, возбуждено дело по статье «Убийство».

ЗАМУЧЕННАЯ НА ПУСТЫРЕ

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» пообщался с близкими родственниками Дины, которую нашли замученной на пустыре за магазином, в котором ребенок покупал хлеб.

Как говорит тетя ребенка по линии отца, пока никого не задержали. Но слухи ходят разные.

- В понедельник, когда пропала племянница, были поминки в хуторе, - делится женщина.

Она не исключает, что кто-то, перебрав со спиртным, мог расправиться с ученицей.

Тем временем 36-летняя мать убита горем. Женщина с трудом говорит, ей приходится постоянно пить успокоительные препараты.

Родители купили розовый гроб Фото: Александра КАКАСЬЕВА

«ДОБРАЯ, УЛЫБЧИВАЯ. СОЛНЫШКО».

Оказывается, это уже не первая потеря в семье.

Так, в возрасте трех месяцев несколько лет назад скончалась скончалась другая дочь супругов. Теперь же не стало Дины.

- Она была добрая, улыбчивая. Солнышко, - добавляют соседи.

К слову, в хуторе надеются, что старшая дочь и семилетний сынишка дадут родителям сил пережить горе и не сломаться.

21 РАНА НА ЛИЦЕ

Тетя девочки, держась из последних сил, рассказывает, как изувер расправлялся с племянницей.

- За магазином тело нашли. Там часто темно, света не бывает. Сперва камнем была нанесена черепно-мозговая травма. 21 рана на лице. Грудная клетка пробита. И шлакоблок был на ней, - перечисляет травмы тетя

Известно, что Дину похоронят рядом с могилой младшей сестры. Оденут школьницу в казачье платье. Для дочери родители выбрали гроб розового цвета.

Тем временем расследование уголовного дела продолжается. Его ход взяла на особый контроль прокуратура Ростовской области.

"Комсомольская правда-Ростов" приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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