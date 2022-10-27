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Происшествия27 октября 2022 14:34

Фото с места убийства 12-летней девочки под Ростовом 27 октября 2022 года

Публикуем фото с места убийства 12-летнеей девочки под Ростовом, чье тело нашли на пустыре
Александра КАКАСЬЕВА
Через этот мост, соединяющий два хутора, девочка шла за хлебом

Через этот мост, соединяющий два хутора, девочка шла за хлебом

Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В Ростовской области продолжается расследование жестокого убийства, совершенного в одном из хуторов Усть-Донецкого района.

В хуторе сейчас безлюдно. Взрослые бояться отпускать детей на улицу

В хуторе сейчас безлюдно. Взрослые бояться отпускать детей на улицу

Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Преступник убил 12-летнюю Дину (имя изменено – прим. ред.), нанеся ей множественные удары ножом. Девочку нашли спустя сутки после исчезновения на пустыре за магазином, в котором она покупала хлеб.

Публикуем эксклюзивные фото с места убийства 12-летней девочки, сделанные 27 октября 2022 года.

Следователи до сих пор работают на месте, где нашли убитую

Следователи до сих пор работают на месте, где нашли убитую

Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Как рассказала тетя убитой, Дина была улыбчивой, доброй. Похоронят девочку в казачьем костюме.

Тетя Дины показывает ее фото и плачет

Тетя Дины показывает ее фото и плачет

Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Источник издания в правоохранительных органах региона сказал, что девочка отправилась за продуктами в соседний хутор. Два села находились рядом и были соединены мостом.

У родителей Дины - большое хозяйство

У родителей Дины - большое хозяйство

Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Ребенок выполнила просьбу матери – купила хлеб в продуктовом магазине. Домой она так и не вернулась.

За продуктовым магазином, на пустыре, нашли тело

За продуктовым магазином, на пустыре, нашли тело

Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Мать вначале сама пыталась ее разыскать. Но не вышло. Обратилась в полицию.

В этом доме живет семья Дины

В этом доме живет семья Дины

Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Тело нашли на следящий день на пустыре неподалеку от продуктового павильона.

- Сперва камнем была нанесена черепно-мозговая травма, потом - 21 рана была сделана на лице. Грудная клетка пробита. И шлакоблок был на ней, - говорит тетя Дины.

Незадолго до убийства школьница купила в этом магазине две булки хлеба

Незадолго до убийства школьница купила в этом магазине две булки хлеба

Фото: Александра КАКАСЬЕВА

По словам тети, возможно, убийцей стал кто-то из местных жителей.

Грунтовая дорога проходит недалеко от места убийства

Грунтовая дорога проходит недалеко от места убийства

Фото: Александра КАКАСЬЕВА

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