Фото с места убийства 12-летней девочки под Ростовом 27 октября 2022 года

Через этот мост, соединяющий два хутора, девочка шла за хлебом
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
В Ростовской области продолжается расследование жестокого убийства, совершенного в одном из хуторов Усть-Донецкого района.
В хуторе сейчас безлюдно. Взрослые бояться отпускать детей на улицу
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
Преступник убил 12-летнюю Дину (имя изменено – прим. ред.), нанеся ей множественные удары ножом. Девочку нашли спустя сутки после исчезновения на пустыре за магазином, в котором она покупала хлеб.
Публикуем эксклюзивные фото с места убийства 12-летней девочки, сделанные 27 октября 2022 года.
Следователи до сих пор работают на месте, где нашли убитую
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
Как рассказала тетя убитой, Дина была улыбчивой, доброй. Похоронят девочку в казачьем костюме.
Тетя Дины показывает ее фото и плачет
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
Источник издания в правоохранительных органах региона сказал, что девочка отправилась за продуктами в соседний хутор. Два села находились рядом и были соединены мостом.
У родителей Дины - большое хозяйство
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
Ребенок выполнила просьбу матери – купила хлеб в продуктовом магазине. Домой она так и не вернулась.
За продуктовым магазином, на пустыре, нашли тело
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
Мать вначале сама пыталась ее разыскать. Но не вышло. Обратилась в полицию.
В этом доме живет семья Дины
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
Тело нашли на следящий день на пустыре неподалеку от продуктового павильона.
- Сперва камнем была нанесена черепно-мозговая травма, потом - 21 рана была сделана на лице. Грудная клетка пробита. И шлакоблок был на ней, - говорит тетя Дины.
Незадолго до убийства школьница купила в этом магазине две булки хлеба
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
По словам тети, возможно, убийцей стал кто-то из местных жителей.
Грунтовая дорога проходит недалеко от места убийства
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
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