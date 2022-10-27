Фото с места убийства 12-летней девочки под Ростовом 27 октября 2022 года

Через этот мост, соединяющий два хутора, девочка шла за хлебом Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В Ростовской области продолжается расследование жестокого убийства, совершенного в одном из хуторов Усть-Донецкого района.

В хуторе сейчас безлюдно. Взрослые бояться отпускать детей на улицу Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Преступник убил 12-летнюю Дину (имя изменено – прим. ред.), нанеся ей множественные удары ножом. Девочку нашли спустя сутки после исчезновения на пустыре за магазином, в котором она покупала хлеб.

Публикуем эксклюзивные фото с места убийства 12-летней девочки, сделанные 27 октября 2022 года.

Следователи до сих пор работают на месте, где нашли убитую Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Как рассказала тетя убитой, Дина была улыбчивой, доброй. Похоронят девочку в казачьем костюме.

Тетя Дины показывает ее фото и плачет Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Источник издания в правоохранительных органах региона сказал, что девочка отправилась за продуктами в соседний хутор. Два села находились рядом и были соединены мостом.

У родителей Дины - большое хозяйство Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Ребенок выполнила просьбу матери – купила хлеб в продуктовом магазине. Домой она так и не вернулась.

За продуктовым магазином, на пустыре, нашли тело Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Мать вначале сама пыталась ее разыскать. Но не вышло. Обратилась в полицию.

В этом доме живет семья Дины Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Тело нашли на следящий день на пустыре неподалеку от продуктового павильона.

- Сперва камнем была нанесена черепно-мозговая травма, потом - 21 рана была сделана на лице. Грудная клетка пробита. И шлакоблок был на ней, - говорит тетя Дины.

Незадолго до убийства школьница купила в этом магазине две булки хлеба Фото: Александра КАКАСЬЕВА

По словам тети, возможно, убийцей стал кто-то из местных жителей.

Грунтовая дорога проходит недалеко от места убийства Фото: Александра КАКАСЬЕВА

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