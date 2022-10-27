Продавщица магазина под Ростовом рассказала, как 12-летняя девочка зашла к ней за хлебом перед убийством

Девочка пропала после того, как пошла в магазин. Фото: Александра КАКАСЬЕВА.

В хуторе Ростовской области 25 октября нашли тело 12-летней девочки. Школьница ненадолго вышла за хлебом, а на следующий день ее тело с множественными ранами и травмой головы нашли в соседнем хуторе. Журналист «КП-Ростов-на-Дону» поговорил с женщиной, которая работает в этом магазине.

По словам Ирины (имя изменено – прим.ред.), это была обычная ее смена. Когда ребенок зашел в магазин, ничего подозрительного она не заметила.

— Девочка пришла за хлебом. Купила две булки и ушла. Расплатилась картой. Ничего подозрительного. Я поверить не могу, что ее нашли здесь рядом, до сих пор в шоке, — говорит собеседница.

По ее словам, правоохранители опрашивали ее уже четыре раза. Она утверждает, что кроме следователей из Ростовской области ы хуторе работают и их московские коллеги.

— Надеюсь, что быстро найдут. У нас тут считают многие, что это кто-то из местных. Ну а как на самом деле, я не знаю, даже не хочу думать на кого-то, — вздыхает женщина.

Напомним, 12-летняя девочка пропала 24 октября. На следующий день, 25 октября, ее тело нашли недалеко на пустыре возле заброшенного здания, недалеко от магазина. По факту происшествия возбудили уголовное дело «Убийство».

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