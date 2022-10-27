Сейчас в хуторе безлюдно. Фото: Александра КАКАСЬЕВА.

Следователи продолжают искать подозреваемых в убийстве 12-летней девочки под Ростовом. Школьница пропала 24 октября, а спустя сутки, 25 октября, ее растерзанное тело нашли в соседнем хуторе. «КП-Ростов-на-Дону» рассказывает, что известно о происшествии и расследовании на данный момент.

РОСЛА В ХОРОШЕЙ СЕМЬЕ

По данным источника, Дина (имя изменено — прим.ред.) росла в многодетной полной семье. У девочки были младший брат и старшая сестра. Местные жители отзывают о родителях только положительно. Живут не богато, но работают в шахте и могут содержать детей.

У Дины были ментальные проблемы. Учеба давалась тяжело, в свои 12 лет девочка ходила только в третий класс. Однако проблем с поведением у нее никогда не было — спокойная и прилежная ученица.

Беда случилась 24 октября. Девочку отправили за хлебом в магазин недалеко от дома. По словам местных, добраться до него было нетрудно — просто перейти по мостику. Однако домой Дина так и не вернулась.

Тело девочки нашли возле заброшенного здания. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

ИСКАЛИ САМИ, А ПОТОМ ОБРАТИЛИСЬ В ПОЛИЦИЮ

По данным источника, матери пришло оповещение о списании средств за покупку, но девочка задерживалась. В какой-то момент родные решили пойти за Диной — но ни в магазине, ни поблизости ее не было. Судя по всему, люди подумали, что девочка заблудилась.

На подмогу пришли другие хуторяне. Люди прочесывали всю территорию, но поиски не принесли никакого результата. 25 октября напуганные родители обратились в правоохранительные органы.

РЯДОМ ЛЕЖАЛИ ДВЕ БУХАНКИ

Правоохранители нашли девочку за несколько часов. Истерзанное тело ребенка нашли на территории соседнего хутора. И хотя речь о другом населенном пункте, на самом деле место, по словам хуторян, расположено недалеко от того самого магазина.

На теле были множественные колото-резанные ранения. Девочка также получила серьезную черепно-мозговую травму — судя по всему, ребенка ударили чем-то тяжелым. Рядом с погибшей лежали две буханки хлеба, за которыми и отправилась школьница.

По предварительным данным, на теле не было следов сексуального насилия. Однако точные результаты экспертизы пока неизвестны.

В ХУТОРЕ ПРОХОДЯТ ПРОВЕРКИ

Известно, что сейчас в поселке проводится подомовой обход — у жителей берут мазки для ДНК-анализа. Правоохранители также опрашивают местных жителей.

— Все, конечно, напуганы очень, особенно семьи с детьми. У нас всегда было спокойно, ничего подобного не происходило никогда. Школьников одних не отпускают на уроки, только с сопровождением.

Напомним, по факту просишествия возбуждено дело по статье «Убийство». 27 октября его расследование на личный контроль взял центральный аппарата следственного комитета. Следственные мероприятия продолжаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области нашли тело 12-летней девочки с множественными ранениями и травмой головы

Подозреваемый в преступлении пока не установлен. (Подробности)

В Ростовской области тело школьницы нашли в балке за магазином, в который она пошла за хлебом

Правоохранители разыскивают возможного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. (Подробности)