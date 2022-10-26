Девочка пропала 24 октября в одном из хуторов области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области, в Усть-Донецком районе, в одном из хуторов в заброшенном здании нашли 12-летнего ребенка с множеством ножевых ранений и травмой головы, сообщает региональный следком. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила, что известно о происшествии на данный момент.

РОДИТЕЛИ СНАЧАЛА ИСКАЛИ ДОЧЬ САМИ

По данным источника в правоохранительных органах, что ребенок пропал 24 октября, но родители написали заявление в полицию на следующий день, в шесть часов утра.

- Девочка – из многодетной семьи, у нее есть еще брат и сестра. Семья полная. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит. Отец и мать сами пытались найти дочь, но не вышло. Только потом они обратились с заявлением в правоохранительные органы региона, - пояснил собеседник.

Тем временем жители хутора говорят, что 36-летняя женщина занималась тяжелым трудом, работала в шахте.

ИСЧЕЗЛА ПО ДОРОГЕ В МАГАЗИН

Местные говорят, что убитая Дина (имя изменено – прим. ред.) была тихой скромной девочкой. У ребенка имелись ментальные нарушения, поэтому она училась в третьем классе, а не в шестом.

Как рассказал источник издания, девочка отправилась днем в магазин за продуктами и не вернулась. С тех пор о ней не было никакой информации. Нашли ее мертвой спустя сутки, в соседнем поселке.

- Правоохранители проверили камеры наблюдения и установили маршрут ребенка, - раскрыл детали расследования источник издания.

В управлении СК по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося возбудили дело по статье «Убийство».

В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что расследование взято на контроль надзорного ведомства.

«КП-Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сначала нашли портфель: стали известны подробности убийства 14-летней девочки в Ростовской области

Тело школьницы нашли возле заброшенной шахты (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Вначале потерял ребенка, потом - отца»: что происходит в семье мужчины из Ростовской области, у которого убили 14-летнюю дочь

Дедушка скончался, не выдержав вести о жестокой расправе над внучкой (подробнее)