Девочка пропала 24 октября в одном из хуторов области.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростовской области, в Усть-Донецком районе, в одном из хуторов в заброшенном здании нашли 12-летнего ребенка с множеством ножевых ранений и травмой головы, сообщает региональный следком. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила, что известно о происшествии на данный момент.
РОДИТЕЛИ СНАЧАЛА ИСКАЛИ ДОЧЬ САМИ
По данным источника в правоохранительных органах, что ребенок пропал 24 октября, но родители написали заявление в полицию на следующий день, в шесть часов утра.
- Девочка – из многодетной семьи, у нее есть еще брат и сестра. Семья полная. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит. Отец и мать сами пытались найти дочь, но не вышло. Только потом они обратились с заявлением в правоохранительные органы региона, - пояснил собеседник.
Тем временем жители хутора говорят, что 36-летняя женщина занималась тяжелым трудом, работала в шахте.
ИСЧЕЗЛА ПО ДОРОГЕ В МАГАЗИН
Местные говорят, что убитая Дина (имя изменено – прим. ред.) была тихой скромной девочкой. У ребенка имелись ментальные нарушения, поэтому она училась в третьем классе, а не в шестом.
Как рассказал источник издания, девочка отправилась днем в магазин за продуктами и не вернулась. С тех пор о ней не было никакой информации. Нашли ее мертвой спустя сутки, в соседнем поселке.
- Правоохранители проверили камеры наблюдения и установили маршрут ребенка, - раскрыл детали расследования источник издания.
В управлении СК по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося возбудили дело по статье «Убийство».
В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что расследование взято на контроль надзорного ведомства.
«КП-Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.
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