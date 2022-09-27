«Вначале потерял ребенка, потом - отца»: что происходит в семье мужчины из Ростовской области, у которого убили 14-летнюю дочь

Мужчина за один месяц потерял дочь и отца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр, житель одного из поселков Красносулинского района Ростовской области, вот уже месяц ходит черный от горя. По версии следствия, его 14-летнюю дочь растерзал сосед-рецидивист.

В тот день, седьмого сентября, Женя (имя изменено – прим. ред.) вышла из дома пораньше, не хотела опаздывать на уроки.

ТЕЛО ЗАКОПАЛ ОКОЛО ЗАБРОШЕННОЙ ШАХТЫ

Эта история приводит в ужас не только односельчан - всех родителей школьников в Ростовской области. Женя жила вместе с парализованным дедушкой и бабушкой, которая за ним ухаживала. Папа работал в Ростове, чтобы обеспечить семью, а мама... она, по словам отца, давно оставила их с Женей и в воспитании не участвовала.

Непростая ситуация на поведении девочки не сказалась. В школе рассказывали, что она была воспитанной, скромной и старательной, школу не прогуливала. А добиралась туда безлюдной дорогой - почти километр по полю.

В районе развернули оперативный штаб по поиску школьницы и искали ее больше суток. Фото: СУ СК России по РО.

Утром седьмого сентября она сказала взрослым, что пошла в школу, но вечером домой не вернулась. Как узнали родители, в школе она в тот день так и не появилась. Тогда бабушка забила тревогу: ребенка искали правоохранители и волонтеры - прочесывали село и окрестности днем и ночью, но весь следующий день прошел безрезультатно. Вскоре местные нашли брошенный портфель, обувь и вызвали полицию. Неподалеку обнаружилась страшная находка - тело девочки "со следами насильственной смерти". По версии следствия, по пути в школу ее приметил проезжавший мимо сосед, которого местные видели одного - ни жены у него, ни ребенка.

Мужчина, как предполагают правоохранители, посадил ребенка к себе в машину и отвез к старой заброшенной шахте. Там он расправился с девочкой и закопал тело.

Вычислить и задержать подозреваемого удалось очень быстро. Он забрал мобильный телефон девочки и не переживал, что к нему нагрянет полиция - спокойно сидел дома. А когда по его душу все-таки пришли, удивился.

В отношении ранее судимого по тяжким статьям 34-летнего мужчины завели дело по статье «Убийство». Кадры с его допроса до глубины души потрясли читателей «Комсомолки» - во все произошедшее слишком трудно поверить.

Тело девочки нашли у заброшенной шахты. Фото: СУ СК России по РО.

ОТЕЦ УМЕР В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЫНА

С тех пор в доме родителей забыли про покой. Вместе с трауром пришли болезни. Потрясение пошатнуло и без того слабое здоровье. Только и успевали вызывать скорую помощь дедушке, который до страшного события перенес уже три инсульта. Отец жени и его родители места себе не находили.

- Я потерял дочь, и жизнь для меня теперь не имеет смысла. Мою боль – не выразить словами, - говорит убитый горем отец корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

А спустя чуть больше недели на мужчину обрушился еще удар. От инсульта умер его отец, дедушка Жени.

- Папа не выдержал смерти внучки. Он ее очень любил. Отец умер в мой день рождения от четвертого инсульта. Вначале я потерял ребенка, потом – отца, - сказал дончанин.

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