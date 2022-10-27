Так сейчас выглядит одна из центральных улиц поселка. Детей со школы везут домой на автобусе Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В Ростовской области, в хуторе в Усть-Донецком районе, случилось горе. Еще 25 октября правоохранители обнаружили тело 12-летней школьницы с множественными ранениями и травмой головы. Началось расследование, однако подозреваемый пока не найден. Местные жители рассказали «КП-Ростов-на-Дону», что происходит в хуторе после убийства 12-летней девочки.

ПРОВЕРЯЮТ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

По словам жительницы хутора Юлии, сейчас правоохранители проверяют местных жителей. Проводится подомовой обход. У многих берут мазки для ДНК-анализа.

Юлия говорит, что местные всегда считали хутор безопасным местом.

- У нас домов 400. Но правда есть и заброшенные. Мы все друг друга знаем, поэтому дети постарше ходят в школу и со школы сами, - поясняет местная жительница.

На месте происшествия провели осмотр. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

Но теперь все изменилось. На улицах безлюдно, родители не отпускают детей гулять. В школе корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» рассказали, что сейчас родители отводят детей на уроки и забираю после. Детей, которые гуляют без присмотра взрослых на улице, сейчас не встретить.

- Хутор просто замер в страхе, - сокрушается собеседница.

ПОШЛА В МАГАЗИН И ПРОПАЛА

Напомним, 24 октября мать троих детей попросила среднюю дочь, 12-летнюю Дину (имя изменено – прим. ред.) купить хлеб.

Магазин находился в соседнем хуторе, правда идти было совсем недалеко – всего лишь перейти мост через речку.

Девочка выполнила мамино поручение. В 16.20 женщине через систему мобильный банк пришло сообщение о списании денег со счета. Дина оплатила покупку двух буханок хлеба родительской картой. Но не через полчаса, ни через час дома школьница так и не появилась.

Девочка пошла в магазин возле дома. Фото: Александра КАКАСЬЕВА.

Мать заподозрила неладное. Убежать из дома ребенок не мог. Семья – благополучная, и никогда девочка даже не заикалась о том, что хочет уйти.

И вот, спустя почти 24 часа после того, как девочка вышла из дома, оперативники обнаружили ее тело. Дина была жестоко убита. Эксперты зафиксировали на ее теле множественные колото-резаные раны и травму головы.

Напомним, ранее в следственном управлении СКР сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование взяла на контроль областная прокуратура.

"Комсомолка" приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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