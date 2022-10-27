Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 октября 2022 12:13

Люди боятся отпускать детей одних: что происходит в хуторе после убийства 12-летней девочки под Ростовом

В Ростовской области после убийства школьницы начался подомовой обход жителей
Анна ШИЛЯЕВА
Так сейчас выглядит одна из центральных улиц поселка. Детей со школы везут домой на автобусе

Так сейчас выглядит одна из центральных улиц поселка. Детей со школы везут домой на автобусе

Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В Ростовской области, в хуторе в Усть-Донецком районе, случилось горе. Еще 25 октября правоохранители обнаружили тело 12-летней школьницы с множественными ранениями и травмой головы. Началось расследование, однако подозреваемый пока не найден. Местные жители рассказали «КП-Ростов-на-Дону», что происходит в хуторе после убийства 12-летней девочки.

ПРОВЕРЯЮТ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

По словам жительницы хутора Юлии, сейчас правоохранители проверяют местных жителей. Проводится подомовой обход. У многих берут мазки для ДНК-анализа.

Юлия говорит, что местные всегда считали хутор безопасным местом.

- У нас домов 400. Но правда есть и заброшенные. Мы все друг друга знаем, поэтому дети постарше ходят в школу и со школы сами, - поясняет местная жительница.

На месте происшествия провели осмотр. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

На месте происшествия провели осмотр. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

Но теперь все изменилось. На улицах безлюдно, родители не отпускают детей гулять. В школе корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» рассказали, что сейчас родители отводят детей на уроки и забираю после. Детей, которые гуляют без присмотра взрослых на улице, сейчас не встретить.

- Хутор просто замер в страхе, - сокрушается собеседница.

ПОШЛА В МАГАЗИН И ПРОПАЛА

Напомним, 24 октября мать троих детей попросила среднюю дочь, 12-летнюю Дину (имя изменено – прим. ред.) купить хлеб.

Магазин находился в соседнем хуторе, правда идти было совсем недалеко – всего лишь перейти мост через речку.

Девочка выполнила мамино поручение. В 16.20 женщине через систему мобильный банк пришло сообщение о списании денег со счета. Дина оплатила покупку двух буханок хлеба родительской картой. Но не через полчаса, ни через час дома школьница так и не появилась.

Девочка пошла в магазин возле дома. Фото: Александра КАКАСЬЕВА.

Девочка пошла в магазин возле дома. Фото: Александра КАКАСЬЕВА.

Мать заподозрила неладное. Убежать из дома ребенок не мог. Семья – благополучная, и никогда девочка даже не заикалась о том, что хочет уйти.

И вот, спустя почти 24 часа после того, как девочка вышла из дома, оперативники обнаружили ее тело. Дина была жестоко убита. Эксперты зафиксировали на ее теле множественные колото-резаные раны и травму головы.

Напомним, ранее в следственном управлении СКР сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование взяла на контроль областная прокуратура.

"Комсомолка" приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области тело школьницы нашли в балке за магазином, в который она пошла за хлебом

Правоохранители разыскивают возможного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Пошла в магазин и не вернулась»: Стали известны подробности убийства 12-летней девочки из Ростовской области

Растерзанное тело школьницы нашли в соседнем от дома хуторе (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Вначале потерял ребенка, потом - отца»: что происходит в семье мужчины из Ростовской области, у которого убили 14-летнюю дочь

Дедушка скончался, не выдержав вести о жестокой расправе над внучкой (подробнее)

КриминалПроисшествия: ЧП