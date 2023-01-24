В марте 2023 года в Ростовской области планируют начать строительство химического кластера

На Дону ведут работу по созданию химического кластера Фото: Михаил ФРОЛОВ

В марте 2023 года в Ростовской области планируют приступить к строительству комплекса химического кластера. Новый объект собираются разместить на 5 га индустриального парка «Новочеркасский». Эту информацию в телефонной беседе подтвердил вице-президент - начальник управления инвестиций и инноваций Торгово-промышленной палаты региона Валерий Королев.

- На данный момент практически завершили разработку проектно-сметной документации. Основным инвестором проекта в Новочеркасске выступает организация ООО «Химические технологии». Первую продукцию должны выпустить уже до конца 2023 года, - рассказал Валерий Королев.

Эксперт добавил, что производственно-технологический комплекс создают в том числе для улучшенного импортозамещения. При этом пока неизвестно, какие продуты могут выпускать, многое будет зависеть от потребности региона и страны.

Известно, что проект в общем виде ранее уже представили губернатору Василию Голубеву. Работа по созданию химического кластера на Дону продолжается, и сейчас находится в наиболее активной фазе.

- Мы находимся на этапе формирования. Проводим встречи и обсуждаем предварительные соглашения, рассматриваем кооперационные цепочки. Также решаем вопрос о локализации донского химического кластера, - добавил Валерий Королев.

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