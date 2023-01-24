В Ростове будут судить женщину, которая до смерти забила подругу мужа

Задержанная уже под стражей, теперь ее дальнейшую судьбу решит суд Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области под суд пойдет женщина, которая из ревности до смерти забила подругу своего мужа. Об этом 24 января сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по донскому региону.

- Дело в отношении 42-летней ростовчанки было возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Сейчас все материалы уже передали в суд, - прокомментировали в ведомстве.

По данным следствия, трагедия произошла в сентябре 2022 года в доме на Ткацком. Предварительно, женщина напала на 50-летнюю знакомую, а потом сильно избила руками и ногами. Пострадавшая с травмами попала в больницу, но спасти ее медики не смогли. Предположительно, агрессивная ростовчанка в момент совершения преступления была пьяна.

- Обвиняемая была задержана. По ходатайству следователя сейчас она находится под стражей, - добавили в Следкоме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области осудили контрабандиста, который пытался откупиться за 2 тысячи долларов

Теперь мужчина проведет два года в колонии строгого режима (подробности)