В честь 80-летия освобождения Ростова активисты вернут мемориальную табличку на ее место

Активисты планируют вернуть памятную доску на ее законное место. Фото: предоставлено Маргаритой КАРПОВОЙ.

В Ростове-на-Дону к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков активисты установят снятую во время ремонта табличку на дом, где 14 февраля 1943 года вешали красные флаги Победы. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказала местная жительница Маргарита Карпова.

Ранее активистка обратилась в редакцию «КП — Ростов-на-Дону» с сообщением, что бесхозная мемориальная табличка стоит под лестницей во дворе дома на улице 21-я Линия. На доске было написано, что «14 февраля 1943 года на этом здании было водружено Красное знамя освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков». По словам ростовчанки, табличку демонтировали несколько лет во время ремонта, с тех пор она и стоит на улице.

Теперь Маргарита Карпова вместе с другими местными жителями и региональным отделением ВООПИиК планируют вернуть памятную реликвию на ее законное место — на стену дома по адресу улица Мясникова, 14. Таким образом активисты хотят выразить свою благодарность освободителям Ростова-на-Дону.

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