В Ростовской области мигрантам выдали тысячи липовых сертификатов, возбуждено дело

за 1,5 года работы злоумышленники легализовали около 3,6 тысячи мигрантов. Фото: сайт МВД России по РО

В Ростовской области под стражу взяли сотрудников коммерческого центра тестирования мигрантов. Специалистов подозревают в проведении липовых экзаменов. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе МВД России.

- По версии следствия, сотрудники центра за деньги выдавали сертификаты о владении русским языком и основами законодательства нашей страны. На основе этих документов выдавались разрешения на временное проживание и виды на жительство, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время обысков выяснилось, что письменные тесты специалисты заполняли сами, а во время устной проверки использовали подсказки с транскрипцией. По предварительной оценке, за 1,5 года работы злоумышленники легализовали около 3,6 тысячи мигрантов. Оборот от незаконной деятельности составил свыше 24 млн рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ. Сведения об иностранных гражданах, которые воспользовались криминальными услугами, направят в прокуратуру для признания выданных им документов недействительными в судебном порядке, - добавила Ирина Волк.

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