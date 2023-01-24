Социальные некоммерческие организации получат поддержку в защите от кибератак

В сотни раз выросло число хакерских атак на сайты НКО Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Госдуме рассмотрят проект поправок к закону о некоммерческих организациях. Поправки предусматривают, что такие организации смогут получать от органов власти информационную поддержу и техническую защиту. Один из авторов проекта - сенатор от Законодательного Собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с началом СВО в сотни раз выросло число хакерских атак на различные сайты, среди которых – и принадлежащие органам власти. Кибератакам подвергаются также сайты некоммерческих организаций, собирающих гуманитарную помощь для жителей и защитников Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации. Также под ударом – сайты, направленные на борьбу с фейками, или платформы, ориентированные на патриотическое воспитание молодежи.

Законопроектом предлагается предоставить различным органам власти возможность оказывать СО НКО услуги по предоставлению вычислительных мощностей на серверах (например, с использованием правительственной государственной единой облачной платформы) для размещения крупных информационных ресурсов СО НКО на защищенной телекоммуникационной инфраструктуре.

- Принятие и реализация законопроекта будет способствовать снижению расходов некоммерческих организаций на техническое и материальное обеспечение. Кроме того, предлагаемые изменения помогут обеспечить безопасность персональных данных граждан, работающих и взаимодействующих с СО НКО, а также усилят уровень устойчивости важных социальных интернет-ресурсов перед хакерскими атаками, - прокомментировала Ирина Рукавишникова в своем телеграм-канале.

Отметим, всего в России зарегистрировано около 50 тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций, из них около 800 – на Дону.

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