В Ростове планируют начать производство ноутбуков и моноблоков

Ранее в донской столице запустили производство материнских плат и SSD-дисков Фото: Анастасия ОСИПОВА

В 2023 году в Ростове компания «Бештау» планирует начать производство ноутбуков, моноблоков и другой компьютерной техники. Об этом сообщил технический директор, соучредитель организации Олег Осипов.

- Ноутбуки будут в своем роде уникальными, мы постарались разместить в них максимально возможное количество портов, а также сделать их достаточно производительными по мощности, - рассказал Олег Осипов.

Напомним, в конце августа 2022 года производитель запустил в донской столице сборку материнских плат, SSD-дисков и плат управления для мониторов. В 2023 году, в течение полугода, должны ввести в эксплуатацию завод для производства ноутбуков площадью около 9 тысяч кв. метров.

В будущем «Бештау» планирует наладить в Ростове и Ессентуках выпуск 350 тысяч мониторов, 150 тысяч моноблоков и 100 тысяч ноутбуков в год. Также продумывают производство серверов в Ростове-на-Дону.

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