В Ростове спрос на коммерческую недвижимость увеличился на 12%

Чаще всего покупателей интересовали офисные помещения и склады Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону за три месяца спрос на коммерческую недвижимость увеличился на 12 %. К такому выводу пришли аналитики «Авито Недвижимости».

Чаще всего покупателей интересовали офисные помещения, склады, торговые площади и объекты под производство. При этом некоторое падение произошло в сегменте площадок для общепита.

- За последние три месяца 2022 года стоимость квадратного метра в среднем выросла на 5%. Положительная динамика говорит о том, что коммерческая недвижимость остается привлекательным активом для инвестирования и сбережения средств, - прокомментировал руководитель категории коммерческой недвижимости Олег Изотов.

Добавим, параллельно эксперты отметили спад интереса на рынке аренды. В Ростове-на-Дону зарегистрировали снижение на 7 %. За указанный период предприниматели стали меньше уделять внимание съему площадок под кафе, рестораны и офисы.

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