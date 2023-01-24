Жителей Ростовской области будут штрафовать за выброшенные новогодние ели

Из-за ненужных хвойных появляются стихийные свалки. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области нельзя оставлять новогодние ели около подъездов и на улицах. За выброшенные не по правилам деревья грозят штрафы, напомнили жителям региона донские власти.

- Из-за ненужных хвойных появляются стихийные свалки, на которых могут вспыхнуть пожары. Более экологично вывозить ели и сосны в пункты утилизации. Адреса можно найти на сайтах городских администраций, - говорится в сообщении.

Если вы не готовы везти елку в пункт приема, не относите ее на свалку. Это крупногабаритный мусор, поэтому нужно искать баки большой вместимости.

Нарушителям грозят штрафы: физическим лицам - до 3 тысяч рублей, должностным лицам - до 30 тысяч рублей, юридическим лицам - до 70 тысяч рублей.

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О предполагаемом нарушении уже сообщили властям (подробности)