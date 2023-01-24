В Ростове специалисты Минприроды выявили «возможное загрязнение» родника Гремучего

Один из жителей Ростова пожаловался в сети на «дурнопахнущие стоки». Фото: группа в VK Ростов-Главный - новости Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону после проверки выявили «возможное загрязнение» родника Гремучего. Об этом сообщает пресс-служба министерства природы региона.

- Специалисты обработали полученную информацию. Были установлены признаки нарушения Правил благоустройства и возможного административного правонарушения. Материалы передали властям Железнодорожного района и в административную инспекцию Ростовской области, - рассказали в ведомстве.

Напомним, 23 января в соцсетях появилась жалоба на незаконный слив канализации. Житель донской столицы в своем видео заявив, что «дурнопахнущие стоки» может сбрасывать один из домовладельцев. Якобы нарушитель специально подвел трубу так, чтобы отходы попадали именно в родник.

Добавим, ранее сотрудники Минприроды Дона выяснили источник резкого неприятного запаха, от которого страдали жители Ростова-на-Дону, Батайска и Азова. Предварительная причина - переработка продуктов биологического происхождения.

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