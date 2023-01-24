В Новочеркасске волонтеры спасли собаку, угодившую в капкан

Собаку смогли поймать спустя несколько дней. Фото: "Дядя Феникс"

В Новочеркасске волонтеры спасли дворняжку, которая попала в капкан. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" рассказал директор приюта "Дядя Феникс.

БЕГАЛА ТАК НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

По словам Ильи Нурутдинова сотрудники тубдиспансера заметили на территории больницы собаку, у которой на лапе был капкан. Они попытались помочь пострадавшей самостоятельно, но животное было сильно напугано и не давалось в руки. Медики решили позвонить волонтерам из приюта, чтобы помочь собаке. Она была сильно истощена и с трудом передвигалась, собака находилась в таком положении больше пяти суток.

Нашли наш телефон и связались со мной. Приехал, первый день мы её не нашли, спряталась. На следующий день привёз и установил ловушку, в которую она через день и попалась, – рассказал Илья Нурутдинов.

ЛЕЧЕНИЕ

По словам директора, ловили ее несколько дней. Как только это удалось, волонтеры сразу же отправили животное к ветеринарам. Ржавый метал сильно впился в лапу. Врачи аккуратно сняли его, но на лапе осталась глубокая рана. Все поврежденные ткани обработали.

— Капкан на зайца. Скорее всего, мог быть поставлен где-то на дачах, и оттуда она с ним пришла в район диспансера, где ее и заметили, – поделился директор приюта.

Пока врачи не дают точных прогнозов. Собаку назвали Капой, сейчас ее состояние стабильное. Животное чувствует себя хорошо, кушает и старается активно играть.

НЕ ЕДИНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ

Илья Нурутдинов отметил, что случаи с капканами и другими охотничьими принадлежностями участились. Несколько дней назад к ним поступило еще одно животное, которое угодило в силок. Петля зацепилась за лапу выше колена и сильно перетянула сосуды. Часть лапки пришлось ампутировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове два хозяина стаффордов сами сцепились в схватке из-за собак

Для одного драка закончилась на больничной койке, для другого – приговором

(Подробности)