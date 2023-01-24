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НовостиПроисшествия24 января 2023 15:28

У экс-начальника ГИБДД Ставрополья арестовали имущество, на которое ему пришлось бы копить 138 лет

Суд поддержал решение об аресте имущества
Татьяна ТИХОНОВА
За восемь месяцев сумма иска выросла почти на 100 миллионов.

За восемь месяцев сумма иска выросла почти на 100 миллионов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ставропольский краевой суд рассмотрел жалобы по делу об аресте имущества бывшего начальника ГИБДД Ставрополья и его семьи и оставил решение Промышленного районного суда Ставрополя без изменений. Под арест попал и знаменитый особняк с «золотым» унитазом. Об это сообщает «КП — Ставрополь» со ссылкой на пресс-службу Краевого суда.

Напомним, в декабре 2021 года первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин подал иск об аресте части имущества бывшего начальника УГИДД Ставропольского края. Сначала речь шла о 22 объектах на общую сумму 83 миллиона рублей, а спустя восемь месяцев судов сумма подросла до 184 миллионов после экспертиз и других доказательств.

Фигурант уголовного дела указал, что за 14 лет заработал 12,2 миллиона рублей — этого хватило на особняк. У гражданской жены конфисковали имущество на 82 с лишним миллиона - две квартиры, помещение в торговом центре, участок в колхозе, и три иномарки — BMW X6, BMW X7 и Toyota Camry.

Знаменитый особняк с «золотым» унитазом, попавшим на кадры правоохранителей, который активно обсуждали в Сети, был подарен сначала детям, но по решению суда договор аннулировали, а дом арестовали. Также с женщины взыщут четыре миллиона, полученных с продажи недвижимости.

Было арестовано и имущество матери бывшей жены экс-начальника Госавтоинспекции региона — почти на 70 миллионов рублей. Также в иске заместителя генпрокурора фигурируют бывшая жена фигуранта дела и ее владения на 19 миллионов рублей, а также его мама с имуществом на 5,7 миллиона.

Прокуроры считают, что у ответчиков не было реальной возможности купить все активы, поскольку их совокупный доход за 14 лет равен только 18,6 миллиона рублей.

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