У экс-начальника ГИБДД Ставрополья арестовали имущество, на которое ему пришлось бы копить 138 лет

За восемь месяцев сумма иска выросла почти на 100 миллионов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ставропольский краевой суд рассмотрел жалобы по делу об аресте имущества бывшего начальника ГИБДД Ставрополья и его семьи и оставил решение Промышленного районного суда Ставрополя без изменений. Под арест попал и знаменитый особняк с «золотым» унитазом. Об это сообщает «КП — Ставрополь» со ссылкой на пресс-службу Краевого суда.

Напомним, в декабре 2021 года первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин подал иск об аресте части имущества бывшего начальника УГИДД Ставропольского края. Сначала речь шла о 22 объектах на общую сумму 83 миллиона рублей, а спустя восемь месяцев судов сумма подросла до 184 миллионов после экспертиз и других доказательств.

Фигурант уголовного дела указал, что за 14 лет заработал 12,2 миллиона рублей — этого хватило на особняк. У гражданской жены конфисковали имущество на 82 с лишним миллиона - две квартиры, помещение в торговом центре, участок в колхозе, и три иномарки — BMW X6, BMW X7 и Toyota Camry.

Знаменитый особняк с «золотым» унитазом, попавшим на кадры правоохранителей, который активно обсуждали в Сети, был подарен сначала детям, но по решению суда договор аннулировали, а дом арестовали. Также с женщины взыщут четыре миллиона, полученных с продажи недвижимости.

Было арестовано и имущество матери бывшей жены экс-начальника Госавтоинспекции региона — почти на 70 миллионов рублей. Также в иске заместителя генпрокурора фигурируют бывшая жена фигуранта дела и ее владения на 19 миллионов рублей, а также его мама с имуществом на 5,7 миллиона.

Прокуроры считают, что у ответчиков не было реальной возможности купить все активы, поскольку их совокупный доход за 14 лет равен только 18,6 миллиона рублей.

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