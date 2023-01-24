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НовостиОбщество24 января 2023 15:57

Сотрудники Ростовского зоопарка сделали педикюр слонам

Работники тщательно следят за состоянием "ноготочков" крупных животных
Лейла МИРИШОВА
Сотрудники зоопарка тщательно обрабатывают ступни слонов. Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

Сотрудники зоопарка тщательно обрабатывают ступни слонов. Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском-на-Дону зоопарке сделали педикюр слонам. Об этом сообщили на официальной странице учреждения.

Бьюти-процедуру крупным животным проводили 24 января. Животные приучены к педикюру, поэтому спокойно доверились работникам. Слоны самостоятельно поднимали ногу и терпеливо ждали, когда закончится обработка ступней.

Сотрудники зоопарка бережно удаляли натоптыши, мозоли и подрезали ногтевые пластины. Затем все обработали дезинфицирующим средством, – поделились в пресс-службе.

Отметим, что в дикой природе слоны обычно отмачивают ногти в водоемах, а затем точат их о камни или скальный грунт. Для животных педикюр безболезнен. После процедуры слонам полагались угощения.

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