Сотрудники Ростовского зоопарка сделали педикюр слонам

Сотрудники зоопарка тщательно обрабатывают ступни слонов. Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском-на-Дону зоопарке сделали педикюр слонам. Об этом сообщили на официальной странице учреждения.

Бьюти-процедуру крупным животным проводили 24 января. Животные приучены к педикюру, поэтому спокойно доверились работникам. Слоны самостоятельно поднимали ногу и терпеливо ждали, когда закончится обработка ступней.

Сотрудники зоопарка бережно удаляли натоптыши, мозоли и подрезали ногтевые пластины. Затем все обработали дезинфицирующим средством, – поделились в пресс-службе.

Отметим, что в дикой природе слоны обычно отмачивают ногти в водоемах, а затем точат их о камни или скальный грунт. Для животных педикюр безболезнен. После процедуры слонам полагались угощения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В зоопарке Ростова рассказали, когда медвежонка Айку увезут в Казахстан

Сейчас юной медведице уже 2 года

(Подробности)