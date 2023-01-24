В Ростове на Можайской горел автомобиль

Автомобиль удалось потушить за 15 минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону после аварии загорелся автомобиль. Об этом 24 января сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По информации ведомства, ЧП произошло на улице Можайской, 114. Авто загорелось после того, как попало в ДТП. Очевидцы сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей пламя охватило порядка трех квадратов. Полностью потушить транспортное средство удалось за 15 минут.

На месте ЧП работали 2 спецмашины и 9 спасателей. Информация о пострадавших уточняется.

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