Ростовчанка хотела купить новую бытовую технику, но лишилась всех сбережений

Ростовчанка доверилась и выполнила все условия мошенника Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону местная жительница хотела приобрести новую бытовую технику, но осталась без сбережений. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 47-летняя ростовчанка зашла на сайт известного интернет-магазина, чтобы выбрать технику. Внезапно ей позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником этого магазина.

Он уточнил у нее, не заказывала ли что-то женщина на сайте. Доверившись, ростовчанка подтвердила заказ. Мошенник сообщил, что заказ надо переоформить. Женщина выполнила все условия, который назвал аферист. Так, с ее счета ушли 146 тысяч рублей. Взволнованная женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

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(Подробности)