Василий Голубев назначил заместителем губернатора Ростовской области Сергея Бодрякова

К рабочим обязанностям он приступил с 24 января. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области назначили замгубернатора региона Сергея Бодрякова. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Так, к свое работе он приступил с 24 января. Сергей Бодряков занимается вопросами поддержки казачества, а также сферой защиты населения и территорий от ЧС.

Отметим, что с 2021 он занимал должность главы администрации Аксайского района. С 2022 года Сергей Бодряков является атаманом войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». С прошлого года он таке был советником Василия Голубева по вопросам казачества.

Ранее Сергей Бодряков трудился на различных должностях в минприроды области, возглавлял региональный департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области.

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