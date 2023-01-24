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НовостиПроисшествия24 января 2023 18:41

В Ростовской области в ДТП с "перевертышем" пострадала 41-летняя женщина

Водитель не справилась с управлением
Лейла МИРИШОВА
За рулем "ВАЗ-21150" находилась 41-летняя женщина

За рулем "ВАЗ-21150" находилась 41-летняя женщина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в аварии пострадала 41-летняя женщина. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

По информации ведомства, ДТП произошло 23 января около 15:30 на автодороге "Зерноград-Усмань-Веселый-Сальск" . За рулем "ВАЗ-21150" находилась 41-летняя женщина. В какой-то момент она потеряла управление и съехала на обочину. В результате автомобиль перевернулся.

- В результате ДТП водитель обратилась за медицинской помощью в ЦРБ Зерноградского района, – сообщили в ведомстве.

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