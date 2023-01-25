В Шахтах женщина украла у своей знакомой золотые украшения

В отношении девушки возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах 20-летняя девушка украла у своей знакомой золотые украшения. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, подозреваемая пришла в гости к подруге. Она заметила на одной из тумбочек драгоценности. Девушка подождала, пока знакомая выйдет из комнаты и забрала все драгоценности, а затем быстро вышла из квартиры. Все украденное она сдала в ломбард. Деньги потратила на свои нужды. Общая сумма золотых украшений составила 35 тысяч рублей.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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