В Ростове-на-Дону участники "банды амазонок" попросили смягчить им наказание

"Банда амазонок" орудовала в Ростовской области и Ставрополье с 2007 по 2013 год. Фото: Наталья ЗАХАРЧЕНКО

В Ростовском областном суде состоялось слушание по делу "банды амазонок". Корреспондент "КП — Ростов-на-Дону" стал свидетелем их последнего слова подсудимых.

"Банда амазонок" орудовала в Ростовской области и Ставрополье с 2007 по 2013 год. Им вменяются десятки краж, жестоких убийств, а также несколько разбойных нападений.

По версии следователей, банду основали Инесса Тавердиева и ее муж Роман Подкопаев. Позже к ним присоединились экс- сотрудник ДПС Сергей Синельник с супругой Анастасией и дочерью Тарвердиевой Викторией.

В ходе судебного заседания первой выступила Анастасия Синельник. Она сообщила, что Тавердиевы не давали в отношении них показаний, которые свидетельствовали о причастности к убийствам. Далее с последним словом выступил Сергей. Он отметил, что пожизненный срок ему грозит из-за его бывшей должности. Он работал сотрудником милиции. Но на данный момент Сергей не понимает жестокость наказания, при том, что он не участвовал в преступлениях.

Затем с последним словом выступила Инесса Тарвердиева. Женщина извинилась перед 98 потерпевшими и раскаялась в своих действиях. Она сообщила, что ее дочь находилась под моральным воздействием, из-за чего и участвовала во всех преступлениях.

- Я прошу вас это учесть при вынесении приговора и не назначать ей строгого наказания, так как она мечтает еще успеть создать семью и родить детей. Я прошу вас не лишать ее этой возможности, - говорила Инесса.

Виктория в своем последнем слове лишь повторила слова матери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не лишайте шанса на семью и детей!»: «банда амазонок» взяла последнее слово перед приговором

Члены «банды амазонок» на последнем слове перед приговором плакали и просили суд о справедливости

(Подробности)