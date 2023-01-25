За сутки в Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 25 человек

За весь период пандемии инфекцию смогли побороть 427 750 дончан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Ростовской области от коронавирусной инфекции выздоровели еще 25 жителей. Данные опубликовал портал стопкоронавирус.рф 24 января.

Отметим, что за весь период пандемии инфекцию смогли побороть 427 750 дончан. Во время болезни у многих идет упадок сил, сухой кашель, повышенная температура. Некоторым пациентам необходимо лечение в стационаре, но многие переносят болезнь дома на двухнедельном карантине.

Дончанам стоит быть внимательнее в местах с большим скоплением людей. При себе всегда нужно иметь антисептик или влажные салфетки, ведь микробы обитают на поручнях и других поверхностях.

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