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НовостиОбщество25 января 2023 5:13

За сутки в Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 25 человек

За все время пандемии инфекцию смогли побороть 427 750 дончан
Лейла МИРИШОВА
За весь период пандемии инфекцию смогли побороть 427 750 дончан

За весь период пандемии инфекцию смогли побороть 427 750 дончан

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Ростовской области от коронавирусной инфекции выздоровели еще 25 жителей. Данные опубликовал портал стопкоронавирус.рф 24 января.

Отметим, что за весь период пандемии инфекцию смогли побороть 427 750 дончан. Во время болезни у многих идет упадок сил, сухой кашель, повышенная температура. Некоторым пациентам необходимо лечение в стационаре, но многие переносят болезнь дома на двухнедельном карантине.

Дончанам стоит быть внимательнее в местах с большим скоплением людей. При себе всегда нужно иметь антисептик или влажные салфетки, ведь микробы обитают на поручнях и других поверхностях.

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