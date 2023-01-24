Если поднимется температура и появятся кашель, нужно обратиться к врачу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области заболеваемость гриппом и ОРВИ оказалась на 5,7 % ниже эпидпорога и показала темп спада в районе 4,5 %. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

- По итогам недели в регионе зарегистрировали 16,5 тысячи человек с симптомами ОРВИ. Из 2800 обследованных в 40,4 % подтвердились также вирусы гриппа и недомогания негрппозной этиологии, - рассказали в ведомстве.

Жителям Дона напоминают: защититься от сезонных инфекций помогает профилактика. Необходимо принимать витамины, носить маски в общественных местах и соблюдать респираторный этикет. Если поднимется температура, появятся кашель, насморк, боль в горле и в мышцах, нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Добавим, ранее специалист-диетолог рассказал журналистам «КП - Ростов-на-Дону» о том, какие продукты помогут быстро выздороветь при ОРВИ и гриппе. При простуде больному необходимо питаться полноценно, нельзя лишать себя полезных жиров. Запрещена диета.

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