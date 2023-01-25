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НовостиПроисшествия25 января 2023 8:24

Под Ростовом пассажирский автобус «Ростов - Азов» попал в аварию

Ситуацию уже прокомментировали в УГИБДД
Ангелина СКИБА
Машины столкнулись на подъезде к Батайску

Машины столкнулись на подъезде к Батайску

Фото: Сергей ГАПОН

Под Ростовом-на-Дону произошла авария с участием пассажирского автобуса. Это подтвердили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

- Никто не пострадал, только транспортные средства, попавшие в ДТП, получили механические повреждения, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее очевидцы сообщили, что на подъезде к Батайску автобус «Ростов - Азов» врезался в «ГАЗель». Предварительно, водитель общественного транспорта вовремя не заметил, что другая машина разворачивается.

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