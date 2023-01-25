Замглавы «Донбиотеха» осудили за мошенничество на 93 млн рублей в Ростовской области

Женщина получила 2 года и 6 месяцев лишения свободы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области за крупное мошенничество осудили первого заместителя генерального директора компании «Донские биотехнологии». Об этом 25 января сообщили в пресс-службе донского управления ФСБ.

- Приговор вынесли по части 4 статьи 159 КУ РФ («Мошенничество»). Подсудимая получила 2 года и 6 месяцев лишения свободы. Также принято решение о взыскании в бюджет России 93 млн рублей в счет возмещения ущерба, - рассказали в ведомстве.

По данным следствия, управленец подала в Минсельхоз Ростовской области ложные сведения и потребовала субсидию. Однако женщина скрыла, что просит деньги за издержки по так и не построенному предприятию.

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