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НовостиОбщество25 января 2023 10:36

В Ростовской области компании «Донэкопром» отказали в иске на 20,9 млн рублей

Истец выступил с претензиями к районным властям
Ангелина СКИБА
Приговор еще можно обжаловать в апелляционном порядке

Приговор еще можно обжаловать в апелляционном порядке

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области компании «Донэкопром» отказали в иске к администрации Кагальницкого района. Соответствующий документ, утвержденный 24 января, можно найти в электронной картотеке Арбитражного суда.

- В иске отказать. Решение по делу вступает в силу спустя месяц. Приговор можно обжаловать в апелляционном порядке, - постановили в судебной инстанции.

Отмечается, что истец пытался взыскать задолженность в 20,9 млн рублей. Предварительно, компания заявила об убытках при строительстве полигона, который ранее признали незаконным. К слову, этого добились представители прокуратуры, судебные разбирательства тогда начали на основании жалоб местных жителей.

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