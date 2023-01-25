В Ростовской области уровень воды в реке Дон снизился до критических отметок

Неблагоприятный уровень воды сейчас остается в районе Аксая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области из-за ветра уровень воды в реке Дон опустился до критических отметок. Информацию об этом опубликовали на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

- В устье реки Дон на участке Аксай - Азов отмечались низкие уровни воды, ниже неблагоприятных отметок. К утру 25 января значения частично восстановились, около Аксая они остаются в пределах неблагоприятных отметок, - говорится в сообщении.

При этом синоптики добавили, что «в ближайшие сутки опасных и неблагоприятных гидрологических явлений не ожидается».

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Ситуацию уже прокомментировали в УГИБДД (подробности)