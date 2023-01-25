Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 января 2023 11:23

В Ростовской области уровень воды в реке Дон снизился до критических отметок

Это произошло из-за погодных условий
Ангелина СКИБА
Неблагоприятный уровень воды сейчас остается в районе Аксая

Неблагоприятный уровень воды сейчас остается в районе Аксая

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области из-за ветра уровень воды в реке Дон опустился до критических отметок. Информацию об этом опубликовали на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

- В устье реки Дон на участке Аксай - Азов отмечались низкие уровни воды, ниже неблагоприятных отметок. К утру 25 января значения частично восстановились, около Аксая они остаются в пределах неблагоприятных отметок, - говорится в сообщении.

При этом синоптики добавили, что «в ближайшие сутки опасных и неблагоприятных гидрологических явлений не ожидается».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Ростовом пассажирский автобус «Ростов - Азов» попал в аварию

Ситуацию уже прокомментировали в УГИБДД (подробности)