В Ростове из-за резкой остановки автобуса пострадала пожилая женщина

Всего в салоне автобуса находились 25 пассажиров Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону из-за резкой остановки автобуса пострадала 68-летняя женщина. Пассажирку с травмами, но без переломов, увезли в больницу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону.

- Пострадала женщина 1954 года рождения. Сейчас обстоятельства случившегося уже выясняют сотрудники полиции, - рассказали в ведомстве.

Несчастный случай произошел около полудня 25 января на Ворошиловском. Автоинспекторы предварительно выяснили, что 44-летний водитель маршрута № 77 уходил от столкновения с попутной машиной и внезапно для всех ударил по тормозам. В этот момент в салоне общественного транспорта находились 25 пассажиров.

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