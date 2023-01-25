Глава администрации Пролетарского района Ростова Егор Долматов покинул пост

В администрации произошли кадровые изменения. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове покинул пост глава Пролетарского района Его Долматов. Об этом сообщили в администрации города.

— Глава администрации города Алексей Логвиненко принял отставку главы администрации Пролетарского района, — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что исполнять обязанности главы с 25 января будет Зураб Киладзе.

Напомним, Егор Долматов возглавил администрацию Пролетарского района в 2017 году. До этого он работал заместителем главы Ворошиловского района.

Ранее покинул пост глава администрации Аксайского района Сергей Бодряков. Позже стало известно, что его назначили заместителем губернатора Василия Голубева.

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