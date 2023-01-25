Полпред Президента РФ в ЮФО поздравил студентов с Татьяниным днем

Владимир Устинов отметил, что у Дня российского студенчества праздника - своя давняя история ФОТО: пресс-служба ЮФО.

Полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов поздравил студентов с Татьяниным днем. На своем сайте он пожелал молодежи воплощения самых дерзких планов.

Владимир Устинов отметил, что у Дня российского студенчества праздника - своя давняя история, вобравшая в себя ключевые события становления отечественной высшей школы. Молодежь разных эпох сквозь века объединяет особый дух студенческого братства.

- Студенческая пора – это золотое время юности, полное надежд, романтики, любви и веры в свои безграничные возможности, - подчеркнул Полномочный представитель. - Это годы обретения бесценного багажа знаний для достижения будущих высот.

Владимир Устинов пожелал всем студентам счастья, успехов и воплощения самых дерзких планов.

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