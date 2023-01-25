В Ростовской области новый маршрут № 911 свяжет Таганрог и дачные товарищества

Автобусы будут курсировать по территории Таганрога и Неклиновского района Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области новый автобусный маршрут свяжет Таганрог и дачные товарищества. Об этом во время приема граждан сообщил заместитель губернатора - министр транспорта региона Владимир Окунев.

- Будет обеспечена транспортная доступность СНТ «Лиман», «Лиман-2», СТ «Миусское», «Омега» и ДНТ «Лагуна», - уточнил Владимир Окунев.

Добавим, речь идет об автобусах № 911, которые будут курсировать по территории приморского города и Неклиновского района. Уже в ближайшее время транспорт выйдет на линии.

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