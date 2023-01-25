В ростовской пятиэтажке в Кривошлыковском переулке стали деформироваться конструкции

По состоянию на 24 января, водоснабжение в пятиэтажке отсутствовало. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Специалисты Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ростова зафиксировали в аварийной пятиэтажке в переулке Кривошлыковском, 4 подвижки конструктивных элементов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Деформация этих элементов и подпорной конструкции во время проведения обследования была замечены на пятом этаже второго подъезда аварийного дома. Кроме того, в первом подъезде строения специалисты обнаружили образовавшийся на внутридомовых водопроводных сетях порыв. В результате чего выкупленные городом квартиры, были затоплены. Управлению ЖКХ Пролетарского района пришлось подать заявку на отключение дома от водоснабжения.

По состоянию на 24 января, водоснабжение в пятиэтажке отсутствовало, заявки на возобновление подачи ресурса жилищная организация в Ростовводоканал не подавала. Сами жильцы обращений в аварийно-диспетчерскую службу тоже не писали.

Напомним, в первый раз аварийный дом отрезали от коммуникаций в конце августа 2022 года.

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