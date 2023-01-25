В Ростовской области за сутки заблокировали сразу 30 сайтов с лекарствами для диабетиков

Нелегальные торговцы требовали с покупателей до 7 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области за сутки заблокировали 30 сайтов, через которые незаконно продавали лекарства для диабетиков. Об этом рассказали в управлении Росздравнадзора.

- Недобросовестные продавцы наживались, торгуя лекарствами для лечения сахарного диабета. В некоторых случаях только за одну упаковку с покупателей требовали до 7 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

Специалисты пояснили, что качество препаратов нельзя было подтвердить. Обычно они требуют соблюдения определенной температуры хранения, но нарушители едва ли придерживались правил.

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