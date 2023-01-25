В Ростовской области без вести пропал 60-летний мужчина

Мужчину ищут больше суток. Фото: "ЛизаАлерт"

В поселке Целина Ростовской области без вести пропал 60-летний мужчина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Андрей Пономарев вышел из дома 24 января. После чего связь с ним оборвалась. Родственники пытались самостоятельно найти мужчину, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились с заявлением в полицию, а затем к поискам подключились волонтеры.

Рост Андрея – около 177 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы с проседью и серые глаза.

В день исчезновения он был одет в серо-коричневую дубленку, черные штаны и шапку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове нашли пропавшую 46-летнюю женщину на 9 месяце беременности

Волонтеры и правоохранители искали ее четыре дня

(Подробности)