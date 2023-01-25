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НовостиОбщество25 января 2023 16:44

В СВО погиб ростовчанин, семью которого навещал губернатор

Глава региона поручил взять семью бойца на сопровождение
Михаил СТРИЖЕВ
У погибшего в СВО остались двое детей.

У погибшего в СВО остались двое детей.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В спецоперации погиб ростовчанин, семью которого навещал губернатор Василий Голубев. Об этом глава региона сообщил во время заседания регионального правительства.

По словам губернатора, в семье воспитываются две девочки. Некоторое время назад он посетил этих людей, поговорил с ними.

— Все прошло комфортно. Мы сдержанно, но улыбались. А по прошествии двух – трех недель получил информацию, что муж и отец погиб, — рассказал Василий Голубев.

Он отметил, что попросил взять эту семью на сопровождение.

Напомним, семьи мобилизованных могут получить помощь, обратившись в штаб #МЫВМЕСТЕ. Родственникам призванных оказывают адресную помощь, а также предоставляют юридические и психологические консультации.

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