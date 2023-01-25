Следователи проверяют информацию о водителе из Каменска-Шахтинского, который высадил 11-летнюю девочку на пустыре

Девочке пришлось одной по темноте добираться до дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Шахтинском следователи проверяют информацию о водителе, который высадил 11-летнюю девочку на пустыре. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

В соцсетях местные жители опубликовали информацию о том, что водитель автобуса не стал придерживаться положенного маршрута и высадил 11-летнюю школьницу в безлюдном месте. Девочке пришлось одной по темноте добираться до дома.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Высадил на обочине и ничего не сказал»: в Ростовской области пожаловались на водителя, который не довез школьницу до остановки

Жительница Ростовской области сообщила о водителе автобуса, высадившем ее 11-летнюю дочь вечером на обочине дороги

(Подробности)