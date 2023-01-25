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НовостиОбщество25 января 2023 16:45

Следователи проверяют информацию о водителе из Каменска-Шахтинского, который высадил 11-летнюю девочку на пустыре

Школьница оказалась на дороге в незнакомом месте в темное время суток
Лейла МИРИШОВА
Девочке пришлось одной по темноте добираться до дома.

Девочке пришлось одной по темноте добираться до дома.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Шахтинском следователи проверяют информацию о водителе, который высадил 11-летнюю девочку на пустыре. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

В соцсетях местные жители опубликовали информацию о том, что водитель автобуса не стал придерживаться положенного маршрута и высадил 11-летнюю школьницу в безлюдном месте. Девочке пришлось одной по темноте добираться до дома.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.

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(Подробности)