В Ростовской области ожидаются морозы до -18 градусов

Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Ростовскую область с 26 января придут морозы до -18 градусов. Об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

В четверг, 26 января, в регионе температура воздуха составит +1...+3 градуса тепла. В ночное время средняя температура достигнет -6 градусов. На территории Ростовской области также ожидается ветер до 11 метров в секунду.

В северных районах днем столбики термометров покажут -3...+2 градуса, а в ночное время ожидаются морозы до -18.

Согласно прогнозу, с 27 по 28 января в Ростове-на-Дону осадков не ожидается. Ветер будет восточный и северо-восточный до 14 метров в секунду. Температура днем составит 0… +2 градуса, а ночью -5… -7.

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(Подробности)