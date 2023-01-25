В Ростове мужчина украл строительных инструментов на 80 тысяч рублей

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону местный житель украл строительных инструментов на 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 33-летний горожанин возвращался к себе домой. Он проходил мимо подвала одной из многоэтажек и увидел, что там не заперто. Когда он спустился, то заприметил сумку с инструментами. Он быстро ее взял и скрылся. В ней находились дрель, шуруповерт, лобзик и шлифовальная машина общей стоимостью 80 тысяч рублей.

Похищенное ростовчанин сдал в ломбард, а полученные деньги потратил на собственные нужды. Полиция вернула краденное владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Шахтах мужчина украл больше 200 килограммов металла

45-летнего местного жителя задержала полиция

(Подробности)