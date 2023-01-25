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НовостиОбщество25 января 2023 17:29

В Ростове мужчина украл строительных инструментов на 80 тысяч рублей

Похищенное он сдал в ломбард, а деньги потратил на свои нужды
Лейла МИРИШОВА
В отношении мужчины возбудили уголовное дело

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону местный житель украл строительных инструментов на 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 33-летний горожанин возвращался к себе домой. Он проходил мимо подвала одной из многоэтажек и увидел, что там не заперто. Когда он спустился, то заприметил сумку с инструментами. Он быстро ее взял и скрылся. В ней находились дрель, шуруповерт, лобзик и шлифовальная машина общей стоимостью 80 тысяч рублей.

Похищенное ростовчанин сдал в ломбард, а полученные деньги потратил на собственные нужды. Полиция вернула краденное владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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