В Ростовской области первого замдиректора донского завода осудили за мошенничество

Женщину приговорили к 2,5 годам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области бывшего замдиректора ООО «Донбиотех» осудили за мошенничество. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

Сотрудники ФСБ выяснили, что первый замдиректора предприятия подала ложные данные в минсельхозпрод Ростовской области на получение субсидий в размере 93 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Эти деньги предназначались для строительства завода по глубокой переработке зерна в Волгодонске. Сейчас объект не достроен.

Материалы уголовного дела направили на рассмотрение в Кировский суд. По приговору суда бывшую сотрудницу приговорили к 2,5 года лишения свободы. Ей также необходимо возместить ущерб бюджету РФ в размере 93 млн рублей.

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